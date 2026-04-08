Спасатели эвакуировали 60 человек из горящего ТЦ «Стайер» в Домодедове

Дым от пожара в торговом центре «Стайер» в Домодедове сняли на видео

В Домодедове МЧС эвакуировало 60 человек, включая 10 детей, из-за пожара в торговом центре «Стайер». Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, очаг возгорания находился под кровлей второго этажа. Началось сильное задымление, на месте работали 50 спасателей и 17 единиц техники.

Очевидцы поделились кадрами произошедшего. На видео отчетливо заметен густой дым.

«К сожалению, причины неизвестны, просто почувствовали дома запах горелого и в поисках поняли, что это на улице, увидели с балкона дым», — рассказала местная жительница.

В МЧС уточнили, что сейчас пожар удалось локализовать на площади 80 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Причину возгорания установят дознаватели.

Ранее в Калининграде загорелся торговый центр «Гигант». Пожар раскинулся на 1,5 тысячи квадратных метров. Три человека пострадали.