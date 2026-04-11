Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Мытищах

Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре в квартире в Мытищах
Один человек погиб в результате пожара в квартире в многоэтажном доме в Мытищах. Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.
ЧП произошло на 11-м этаже дома по Станционной улице, огонь распространился на соседние квартиры. Экстренные службы эвакуировали жильцов.
Погиб 27-летний мужчина, еще пятеро человек пострадали, среди них есть ребенок. Их доставили в больницу.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.
Следователи осмотрели место пожара и назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы.
Ранее в Подольске сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в многоэтажном доме на улице Пионерской. Их успешно вывели из задымленного подъезда, еще 30 человек эвакуировались самостоятельно.