Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке в Мытищах

Уголовное дело

Пожары

Мытищи

Один человек погиб в результате пожара в квартире в многоэтажном доме в Мытищах. Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на 11-м этаже дома по Станционной улице, огонь распространился на соседние квартиры. Экстренные службы эвакуировали жильцов. Погиб 27-летний мужчина, еще пятеро человек пострадали, среди них есть ребенок. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети. Следователи осмотрели место пожара и назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы. Ранее в Подольске сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в многоэтажном доме на улице Пионерской. Их успешно вывели из задымленного подъезда, еще 30 человек эвакуировались самостоятельно.