Три человека сломали грудь или позвоночник в ДТП с маршруткой в Ступине

При столкновении маршрутки с грузовиком в Ступине пострадали четыре человека, их отправили в больницу. Об этом сообщил 360.ru источник.

У двоих из них сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, двоим диагностировали перелом грудной клетки, двоим — перелом позвоночника. У троих пассажиров больше одной из перечисленных травм.

Маршруткой управлял 51-летний приезжий с Украины, он не пострадал. Водитель грузовика — москвич.

По словам очевидцев происшествия, в том месте, где произошла авария, пробки и мелкие ДТП — обычное дело. Они неоднократно обращались к властям с просьбой расширить дорогу, однако этого до сих пор не сделали.

UPD: Ступинская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств аварии. При необходимости надзорное ведомство примет собственные меры.