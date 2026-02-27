Сегодня 10:29 Маршрутка столкнулась с грузовиком в Ступине, есть пострадавшие 0 0 0 Происшествия

Грузовики

ДТП

Дороги

Ступино

Микроавтобус «Газель NEXT City» 35-го маршрута столкнулся с грузовиком в Ступине. Об этом сообщили 360.ru очевидцы происшествия.

По их словам, несколько человек пострадали, их развозит скорая помощь. Дорога пока перекрыта. Официально данные о количество пострадавших пока не подтверждены.

Также одна из свидетельниц рассказала, что на этот участок дороги поступает много жалоб. Он очень узкий, и почти каждый день там случаются пробки или мелкие ДТП.

Фото: 360.ru

Накануне в Москве другая маршрутка столкнулась с пожарной машиной. Две пассажирки микроавтобуса получили травмы. По данным источника 360.ru, виноват в аварии водитель маршрутки, который отвлекся от дороги.