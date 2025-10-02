В дагестанском селе Унцукуль произошла стрельба, пострадали три человека

В селе Унцукуль Дагестана возле школы № 1 произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Об этом 360.ru сообщил глава района Магомед Газматов.

По его словам, стрельба велась на улице рядом со школой и стала следствием бытового конфликта между местными жителями.

«Троих ранили, это между собой получилось. Что-то бытовое. Точно не знаю, боевые были или травмат, но школьники здесь ни при чем», — уточнил Газматов.

Директор МКОУ «Унцукульская СОШ № 1» в беседе с 360.ru также подчеркнул, что происшествие не связано с учебным заведением.

«Это не в школе, а за ее пределами. Какие-то взрослые мужчины между собой подрались. Школьники не пострадали. У нас школу охраняет ЧОП», — отметил он.

Ранее ряд СМИ сообщили о стрельбе в школе села Унцукуль, однако в МВД опровергли эту информацию. В пресс-центре ведомства заявили, что конфликт произошел на территории, прилегающей к образовательному учреждению, и в нем участвовали шестеро взрослых. По предварительным данным, применили травматическое оружие.

В результате происшествия три человека получили ранения, они госпитализированы. Обстоятельства уточняются. МВД призвало СМИ опираться на официальные данные и не распространять непроверенную информацию.

Прокуратура Дагестана контролирует установление обстоятельств стрельбы.

