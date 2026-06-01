Три человека пострадали в ДТП двух иномарок на севере Москвы

Источник 360.ru: в аварии в Свиблове пострадали три человека

Авария с участием автомобилей Hyundai и Mitsubishi произошла утром 1 июня в районе Свиблово в Москве. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

ЧП случилось на пересечении проезда Серебрякова и улицы Сельскохозяйственной. Травмы получили три человека — два пассажира Hyundai и водитель Mitsubishi. На месте ДТП работают экстренные службы, причина произошедшего выясняется.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве 360.ru подтвердили информацию о пострадавших в столкновении.

«Было ДТП с участием двух машин, пострадали, предварительно, три человека», — отметили в ведомстве.

Днем ранее в аварии с четырьмя грузовиками в Электростали погиб один человек. Водитель грузовика врезался в четыре фуры, которые стояли перед железнодорожным переездом. Один из водителей погиб на месте, его пассажир получил травмы.

До этого один человек скончался и еще восемь получили травмы при массовой аварии с маршруткой в Богородском округе. В результате столкновения автобус перевернулся.