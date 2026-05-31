В ДТП в Электростали столкнулись четыре фуры, погиб водитель

Один человек погиб в результате ДТП с четырьмя грузовиками в Электростали. Об этом в телеграм-канале сообщила полиция Подмосковья.

«Сегодня около 19:10 на 117-м километре автодороги А-107 ММК произошло дорожно-транспортное происшествие. <…> В результате ДТП водитель одной из машин погиб на месте», — сообщили в полиции.

Водитель грузовика столкнулся с четырьмя фурами, которые остановились перед железнодорожным переездом. Один из водителей скончался на месте, его пассажир получил травмы. Полиция проводит расследование причин произошедшего.

Один человек погиб и еще восемь пострадали при массовом ДТП с маршруткой в Богородском городском округе. Авария произошла около 09:20 на 93-м километре трассы А-107 ММК. От столкновения маршрутка перевернулась.