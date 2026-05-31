В Подмосковье один человек погиб в ДТП с тремя легковушками и маршруткой

Один человек погиб и еще восемь обратились за медицинской помощью после массового ДТП с маршруткой в Богородском городском округе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области .

Авария произошла около 09:20 на 93-м километре трассы А-107 ММК. По предварительным данным, водитель Toyota ехал по обочине и столкнулся с попутным Ford. После удара машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в Kia и маршрутный автобус.

От столкновения маршрутка опрокинулась. Погиб один из пассажиров автобуса. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее девочка 11 лет погибла в ДТП в Химках на дороге Пикино — Поярково — Мышецкое днем 28 мая. Она пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода.