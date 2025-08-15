Три человека погибли при взрыве в пороховом цеху завода в Рязанской области

В пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел взрыв. Есть пострадавшие, сообщил источник 360.ru.

После взрыва на территории предприятия начался пожар. Здание цеха полностью разрушилось в результате детонации. Обстоятельства случившегося выясняются.

Пострадавшими оказались сотрудники завода. Подробности о тяжести их состояния уточняются. По информации РИА «Новости», погибли три человека, еще 20 пострадали.

На место ЧП выехал губернатор Павел Малков, в Шиловском районе создали штаб по ликвидации последствий взрыва на предприятии.

