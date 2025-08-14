Взрыв прогремел при раскопке труб в Новосибирске, пострадали дом и автомобили

Взрыв прогремел при раскопке труб на улице Блюхера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Надзорное ведомство проводит проверку. По его информации, на участке проводили гидравлические испытания, а взрыв произошел из-за выброса воды.
Местный новостной Telegram-канал «Новости Новосибирска» сообщил, что в одном из окрестных домов выбило стекло. От разлетевшихся во все стороны кусков асфальта получили повреждения также несколько припаркованных неподалеку автомобилей.
О пострадавших при этом происшествии не сообщается.
Ранее трубу прорвало на Русаковской улице в Москве. Вода разлилась вниз по склону на полкилометра, пар поднялся до пятого этажа.
