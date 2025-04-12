Три человека пострадали при взрыве гранаты в Одессе

В Одесе в жилом доме взорвалась граната, пострадали три человека. Об этом сообщили на сайте полиции Одесской области.

«По предварительной информации, к супругам в гости пришел знакомый, достал гранату и выдернул чеку», — уточнили в ведомстве.

Пострадали три человека. Гостя госпитализировали с травмой ноги. Супругов доставили в больницу, чтобы обследовать.

На месте уже работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Полиции пока неизвестно, чем руководствовался гость, взрывая гранату.

В конце марта в одесском городе Беляевка женщина взорвала гранату в здании полиции. Украинка погибла.

До этого в Ивано-Франковске мужчина взорвал гранату возле магазина на территории железнодорожного вокзала. Пострадали люди, были и погибшие.