Украинка погибла при взрыве гранаты в здании полиции в Одесской области

Граната взорвалась в здании полиции в городе Беляевка Одесской области. Одна женщина погибла, несколько человек пострадали, сообщило украинское издание «Страна.ua»

Одесские паблики отметили, что взрыв раздался возле управления полиции в Беляевке. Женщине оторвало ноги.

Журналисты сообщили, что незадолго до взрыва женщина с пакетом вошла в здание полиции, именно этот пакет позже взорвался.

Нацполиция Украины подтвердила факт взрыва и гибель женщины. Также правоохранители сообщили о пострадавших. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники СБУ.

В ночь на 21 марта в Одессе прогремела серия мощных взрывов. В городе начался крупный пожар и частично пропал свет. Взрывы были слышны в южной части города, отключения света фиксировали в Приморском, Пересыпском и Киевском районах.