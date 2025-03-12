Три человека пострадали при взрыве гранаты в Ивано-Франковске

На Украине мужчина взорвал гранату возле железнодорожного вокзала в городе Ивано-Франковске. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» .

«Мужчина взорвал гранату у вокзала в Ивано-Франковске: есть погибшие и пострадавшие. Взрыв произошел вблизи магазина на территории вокзала», — уточнил канал.

Заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Юлия Гирдвилис сообщила, что взрыв произошел около 18:30 (19:30 по московскому времени), пока известно о трех пострадавших.

Она добавила, что правоохранители уже работают на месте происшествия. Задействовали все экстренные службы. Информация еще уточняется.

При этом «Укрзализныця» сообщила, что взрывы произошли вне вокзала, работники вокзала и пассажиры не пострадали. Поезда также курсируют по графику.

Позже глава местной обладминистрации Светлана Онищук заявила, что в городе были слышны взрывы, в результате одного из них загорелась кровля многоэтажки, возгорание ликвидируют пожарные, сообщил Telegram-канал «РБК-Украина».

Ранее в Сумах сообщили о прилете «Шахеда» в одно из складских помещений, произошло возгорание.