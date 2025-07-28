По предварительным данным, три человека пострадали при обрушении жилого дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Обрушилась часть квартир жилого дома с первого по пятый этажи, пожара не произошло. На месте работают 96 спасателей и 28 единиц техники. Из пострадавшего здания эвакуировали 16 жильцов, для них открыли пункты временного размещения.

Причина взрыва пока не сообщается.

Ранее газ взорвался в жилом доме в Саратове, семь человек погибли. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. Жители нескольких подъездов уже вернулись в свои дома, однако еще некоторые остаются закрытыми. При этом жители, которые ранее считались пропавшими, вышли на связь.