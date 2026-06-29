Устроивший бойню в Штаде мужчина оказался уроженцем Германии

Стрельбу в городе Штаде устроил 45-летний мужчина турецкого происхождения, родившийся в Германии и проживавший в районе Ганновера. Об этом сообщило агентство Reuters .

Мужчина был известен полиции, однако правоохранители не считали его опасным для окружающих. Оружие изъяли, при этом разрешения на его ношение у подозреваемого не было. Откуда он его взял, пока неизвестно.

Возможной причиной преступления назвали конфликт вокруг прав опеки над трехмесячной дочерью подозреваемого. Девочка вместе с матерью находилась в учреждении, они не пострадали. Полиция допрашивает мать ребенка и еще одну женщину, тесно связанную с семьей стрелка.

«Я глубоко потрясен масштабами насилия в месте, которое призвано обеспечивать защиту», — заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Сигнал тревоги поступил в полицию около 12:00 по местному времени. Жертвами нападения стали шесть сотрудников учреждения по уходу за детьми и службы опеки. Среди погибших — четыре женщины и двое мужчин.