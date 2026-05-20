Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении легковушек в Курганской области

Пять человек пострадали в дорожной аварии, которая произошла на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Щучанском округе Курганской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra начал обгон попутного транспорта и выехал на встречную полосу в запрещенном месте. В результате легковушка столкнулась лоб в лоб с Renault Talisman, который двигался навстречу.

Травмы получили оба автомобилиста, а также трое пассажиров Renault — женщина 1984 года рождения и двое детей. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.