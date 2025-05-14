Три человека погибли в массовом ДТП под Курском

Массовое ДТП произошло на трассе под Железногорском в Курской области. Три человека погибли, еще 15 госпитализированы, сообщил в официальном Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.

В районе села Михайловка в Железногорском районе Курской области автобус «ЛиАЗ», следовавший по маршруту Железногорск — дачи Жуковец, столкнулся с двумя автомобилями, Hyundai Solaris и Toyota RAV4.

Водители легковых автомобилей погибли на месте. Изначально местные власти сообщили о 17 пострадавших, двое из них попали в больницу уже в тяжелом состоянии.

Спасти одну из женщин не удалось, позднее уточнил Хинштейн. Возросло и количество пострадавших в ДТП — теперь власти говорят о 18 раненых, 15 из которых находятся в госпиталях. Оставшимся помощь оказали на месте.

Координировать работу оперативных структур на месте аварии Хинштейн направил врио министра здравоохранения региона Екатерину Письменную. Причины ДТП установят сотрудники правоохранительных органов.

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