Три человека погибли в ДТП на нижегородской трассе

Жесткое ДТП с двумя автомобилями произошло в Нижегородской области. Жертвами аварии стали три человека, сообщила пресс-служба МЧС России.

Судя по опубликованным кадрам, машины получили серьезные повреждения, их буквально смяло. У одного из авто полностью снесло переднюю часть и вырвало двигатель.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В Ростовской области ранее столкнулись маршрутная «Газель» и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека. С травмами в больницу доставили шесть пассажиров.

Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Приморском крае. Автомобиль Subaru лоб в лоб столкнулся с Honda. Пассажир и водитель второй иномарки скончались на месте.