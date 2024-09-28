Три человека погибли в ДТП на нижегородской трассе

МЧС: жесткое ДТП унесло жизни трех человек в Нижегородской области

Фото: Пресс-служба МЧС

Жесткое ДТП с двумя автомобилями произошло в Нижегородской области. Жертвами аварии стали три человека, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Две легковушки столкнулись в районе населенного пункта Туртапка», —  отметили в ведомстве.

Судя по опубликованным кадрам, машины получили серьезные повреждения, их буквально смяло. У одного из авто полностью снесло переднюю часть и вырвало двигатель.

Фото: Пресс-служба МЧС

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В Ростовской области ранее столкнулись маршрутная «Газель» и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека. С травмами в больницу доставили шесть пассажиров.

Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Приморском крае. Автомобиль Subaru лоб в лоб столкнулся с Honda. Пассажир и водитель второй иномарки скончались на месте.

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