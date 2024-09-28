Три человека погибли в ДТП на нижегородской трассе

Жесткое ДТП с двумя автомобилями произошло в Нижегородской области. Жертвами аварии стали три человека, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Две легковушки столкнулись в районе населенного пункта Туртапка», — отметили в ведомстве.
Судя по опубликованным кадрам, машины получили серьезные повреждения, их буквально смяло. У одного из авто полностью снесло переднюю часть и вырвало двигатель.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
В Ростовской области ранее столкнулись маршрутная «Газель» и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека. С травмами в больницу доставили шесть пассажиров.
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