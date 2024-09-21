Страшная авария в Ростовской области унесла жизни двух человек

ГАИ Ростовской области: два человека погибли в ДТП в Волгодонском районе

Маршрутная ГАЗель и легковой автомобиль столкнулись в Волгодонском районе Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, об этом журналистам сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

ДТП случилось возле поселка Победа на 167-м километре дороги «Ростов-на-Дону — Волгодонск». Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes, в котором находился 21 пассажир. В результате аварии микроавтобус и легковушка загорелись.

«В результате ДТП погиб водитель автомобиля „ВАЗ 2114“ и один пассажир микроавтобуса. Также с травмами различной степени тяжести шесть пассажиров были доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в ГАИ.

Местонахождение и статус еще одной пассажирки пока неизвестны. По факту ДТП проводится проверка.