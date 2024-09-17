Водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП в Приморском крае

В Приморском крае произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщил vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

По предварительным данным, автомобиль Subaru, за рулем которого сидел водитель без прав, выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с Honda. Пассажир и водитель второй иномарки погибли на месте.

Сидевшего за рулем Subaru мужчину доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.