Водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП в Приморском крае

В Приморском крае произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщил vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
По предварительным данным, автомобиль Subaru, за рулем которого сидел водитель без прав, выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с Honda. Пассажир и водитель второй иномарки погибли на месте.
Сидевшего за рулем Subaru мужчину доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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