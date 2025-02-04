Три человека погибли в Дагестане от угарного газа

Три жителя Дагестана в возрасте от 17 лет до 21 года насмерть отравились угарным газом в частном доме в Кайтагском районе. Об этом сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

На место ЧП оперативно прибыла скорая, но спасти молодых людей не удалось. По словам Абдулмуслимова, причиной их смерти стало несертифицированное газопотребляющее оборудование — камин.

«Такой товар все еще появляется в некоторых торговых точках, а тех, кто реализует его, нельзя назвать никак иначе, как продавцы-убийцы», — отметил он.

Председатель правительства обратился к местным жителям и попросил их проверить газовое оборудование в своем доме, чтобы не допустить подобных случаев. Он подчеркнул, что газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому отравление может происходить незаметно.

Также Абдулмуслимов призвал соблюдать правил безопасного обращения с газом и регулярно обслуживать оборудование.

Ранее три человека отравились газом в Арзамасе. Мать и двое детей попали в больницу из-за неисправной газовой колонки.