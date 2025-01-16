Мать и двое детей отравились угарным газом в Нижегородской области

Фото: РИА «Новости»

Правоохранители организовали проверку по факту госпитализации матери и двоих детей в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пациенты отравились угарным газом. Происшествие случилось в квартире на Октябрьской улице. Следователи отметили, что в жилище имеется газовая колонка.

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