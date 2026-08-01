Три человека погибли при взрыве на Кудринской площади в Москве

Источник 360.ru: при взрыве на Кудринской площади погибли три человека

Три человека погибли, еще 15 пострадали при взрыве на Кудринской площади в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Собеседник телеканала уточнил, что на место оперативно прибыли автомобили полиции и скорой помощи. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

По данным СМИ, взрыв прогремел в кафе Balzi Rossi рядом со станцией метро «Баррикадная», вблизи сталинской высотки, известной как «Дом авиаторов». В день происшествия заведение закрывали для широкого круга посетителей: там был организован частный банкет.

В помещении вспыхнул пожар. Экстренные службы ликвидируют возгорание и установят обстоятельства случившегося.

Из-за происшествия Департамент транспорта Москвы перенес запланированный Ночной велофестиваль на другую дату.