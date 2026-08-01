Взрыв раздался в районе Кудринской площади в Москве

MSK1: в сталинке на Кудринской площади в центре Москвы прогремел взрыв

В сталинской высотке на Кудринской площади произошел взрыв. К месту выехали пожарные расчеты. Об этом изданию MSK1 сообщили очевидцы.

«Очевидцы сообщают о взрыве в центре Москвы. . <…> К сталинской высотке на Кудринской площади стягиваются пожарные», — уточнили журналисты.

На кадрах с места происшествия видны машины МЧС и скорой помощи. По предварительной информации, взрыв прогремел в ресторане на первом этаже «Дома авиаторов».

Погибли три человека, сообщил источник 360.ru. Еще 15 человек пострадали. Дептранс Москвы сообщил о переносе Ночного велофестиваля, который планировался 1 августа, из-за непредвиденных обстоятельств.