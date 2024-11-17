Три человека погибли при взрыве газа в бывшей мечети в Казахстане

Три человека, включая ребенка, погибли при взрыве газа во время поминального обеда в бывшей сельской мечети в Акмолинской области. Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, еще 16 человек пострадали.

«На данный момент спасатели проводят разбор завалов. На месте происшествия работают около 30 человек личного состава и пять единиц техники», — опубликовал сообщение ведомства «Sputnik Казахстан».

На месте происшествия работают сотрудники Центра медицины катастроф, в том числе психологи и кинологи из Астаны. Прибывшие спасатели вынесли из здания шесть газовых баллонов, а их всего было семь.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Пятигорске. Один человек погиб. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В распоряжении 360.ru оказалось видео с поврежденной после происшествия многоэтажкой.