Режим ЧС ввели в Пятигорске после взрыва в жилом доме

Мэр Пятигорска Ворошилов объявил о режиме ЧС после взрыва газа в многоэтажке

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в Telegram-канале .

Глава города провел оперативное совещание. Жильцов пострадавшего дома пустили в квартиры за документами и вещами под присмотром сотрудников МЧС.

«Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня», — написал Ворошилов.

Он подтвердил, что в результате взрыва и пожара погибла одна из жительниц дома.

«Одна пострадавшая находится в реанимации городской больницы с ожогами, еще двум оказали амбулаторную медицинскую помощь», — подчеркнул Булгаков.

Мэр Пятигорска добавил, что в результате взрыва повреждения получили 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять автомобилей.

Специальная лаборатория оценит степень повреждений. Организовали пункты временного размещения. Из Ставрополя для пострадавших направили опытного ожогового хирурга.

Взрыв в доме Пятигорска прогремел утром в субботу, 9 ноября. Волна от детонации выбила часть стен в квартирах двух подъездов и повредила окна. Начавшийся после взрыва газа пожар распространился на площади в 50 квадратных метров. Пламя потушили прибывшие на место спасатели.