Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Красноярском крае

В Лесосибирске случилось ДТП с участием автобуса и легковушки. В результате происшествия два человека обратились за помощью к врачам. Об этом сообщила пресс-служба полиции Красноярского края.

«Сегодня утром в Лесосибирске на перекрестке улиц Мира и Южный проезд произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, шофер автобуса, двигаясь по улице Мира, поехал на красный свет. В это время на перекресток выехал водитель Honda, следовавший от улицы Южный проезд в сторону улицы Горького.

«В момент ДТП в автобусе находились 38 пассажиров, двое из них обратились за медицинской помощью», — отметили в сообщении.

На месте ЧП ведут работу сотрудники Госавтоинспекции. Другие обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее ДТП с участием автобуса случилось в Улан-Удэ. Три человека пострадали.