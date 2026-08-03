Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане

При столкновении двух легковых автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана погибли три человека. Еще троих пострадавших доставили в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье около населенного пункта Баматюрт. Столкнулись автомобили Lada Largus и Lada Priora, после чего второй автомобиль загорелся.

«Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта (три человека, в том числе двое детей)», — сообщила пресс-служба

К ликвидации последствий ДТП привлекли 18 человек и пять единиц техники РСЧС.

Ранее на Урале произошло массовое ДТП, в которое попали четыре транспортных средства. Среди них оказался рейсовый автобус Екатеринбург — Туринск. Травмы получили водитель и пассажир легковых авто, пассажиры автобуса не пострадали.