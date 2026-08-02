Рейсовый автобус попал в массовую аварию по пути из Екатеринбурга в Туринск

ГАИ: на Урале пассажирский автобус попал в массовое ДТП

На Урале столкнулись четыре транспортных средства, в том числе рейсовый автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург — Туринск. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла 2 августа на 41-м километре автомобильной дороги Екатеринбург — Алапаевск. В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир легковых автомобилей. Медики оказали им необходимую помощь.

«В салоне автобуса находилось 20 пассажиров. Пострадавших среди них нет», — уточнила пресс-служба.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Они провели замеры, осмотрели участок дороги, опросили участников и очевидцев столкновения. Правоохранители установят все обстоятельства ДТП.

Ранее в Ивановской области столкнулись грузовик и автобус, перевозивший футбольную команду «Факел» из Кирова. Спортсмены не пострадали, водитель транспортного средства получил легкую травму.