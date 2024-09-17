Три человека погибли при крушении вертолета Robinson в Приамурье

«112»: владелец золотодобывающей компании разбился на вертолете в Приамурье

Жертвами крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области стали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

При аварии погибли владелец золотодобывающей компании «Хэргу», сотрудник фирмы и пилот. Следователи разбираются в причинах крушения вертолета. Одна из основных версий — техническая неисправность.

Robinson R66 разбился в Зейском районе Приамурья 17 сентября. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. На поиски также вылетел Ми-8Т авиакомпании «МостАвиа». Во время полета Robinson сработал аварийный радиомаяк. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее в Иркутской области экипаж Ми-8 совершил жесткую посадку. Три человека получили незначительные травмы, рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.