Три человека погибли при ДТП в Забайкальском крае

Минздрав: три человека стали жертвами ДТП с вахтовым авто в Забайкалье

Фото: Freepik

Три человека погибли в ДТП с участием вахтового автомобиля в Забайкальском крае. Также известно о 19 пострадавших, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Авария произошла в поселке Давенда Могочинского района. Вахтовый автомобиль перевозил бригаду рабочих.

«19 пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ», — отметили в ведомстве.

На месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

Днем, 6 июня, в Кемерове столкнулись два трамвая, которые шли в попутном направлении. После аварии за медпомощью обратились 108 человек. Медики госпитализировали 20 пострадавших. ГИБДД показала фото с места происшествия.

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