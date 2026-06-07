Три брата шести, 10 и 19 лет погибли при пожаре в Нововоронеже

При пожаре в квартире в Нововоронеже погибли трое братьев — шести, 10 и 19 лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

Утром 7 июня на Парковом проезде загорелся жилой дом. При тушении нашли тела шестилетнего и десятилетнего мальчиков без признаков жизни. По предварительной информации, они отравились угарным газом. Их 19-летнего брата доставили в больницу, но спасти не смогли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и о халатности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Не допускайте использование электроприборов не по назначению, соблюдайте правила их эксплуатации, не применяйте самодельные электронагревательные приборы. Соблюдение этих правил поможет сохранить жизнь вам и вашим близким!» — напомнили в ведомстве.

Накануне в Барнауле при пожаре в частном доме погиб мужчина.