В Барнауле при пожаре в доме погиб мужчина

В Барнауле мужчина погиб при пожаре в частном доме

Мужчина стал жертвой пожара в частном доме в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

ЧП случилось в микрорайоне Затон. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил установки электрооборудования.

«Пожар произошел в надворных постройках и частном жилом доме в микрорайоне Затон города Барнаула. Огонь охватил около 200 квадратных метров, на месте происшествия обнаружили погибшего мужчину», — отметили в ведомстве.

МЧС привлекало к ликвидации последствий восемь единиц техники и 34 человека личного состава, среди них — два звена газодымозащитной службы.

Днем ранее загорелась крыша жилого дома в Нефтекамске. Спасатели эвакуировали из дома 69 человек, в том числе детей, 360.ru показывал кадры с места ЧП.

Всего в тушении участвовали порядка 17 единиц специальной техники и около 50 человек.