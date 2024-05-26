Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью

Смирнов: силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в двух районах Курской области

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили семь беспилотников в Курчатовском и Рыльском районах Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

«Семь украинских беспилотников самолетного типа сбили этой ночью в Курчатовском и Рыльском районах Курской области. Благодарю за службу защитников границы и бойцов ПВО!» — написал он.

Смирнов призвал местных жителей в случае обнаружения обломков не приближаться и не трогать их, а сразу звонить по телефону 112.

Днем ранее, 25 мая, националисты атаковали дроном-камикадзе город Шебекино в Белгородской области, осколочное ранение получила местная жительница.

Ранее в субботу ВСУ еще дважды наносили удары по Шебекино беспилотными аппаратами, пострадали промышленное и сельскохозяйственное предприятия.