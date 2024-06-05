Три автомобиля столкнулись на Бесединском мосту, пострадали пять человек

Авария с участием трех автомобилей произошла на Бесединском мосту в московском районе Капотня. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о ДТП поступила в 8:16. Известно, что в результате аварии пострадали один ребенок и четверо взрослых. Вероятно, среди них была беременная женщина, для нее вызвали скорую помощь.

Ранее массовое ДТП зафиксировали на 85-м километре внешней стороны МКАД. На дороге столкнулись автомобили Infiniti, Mercedes и такси Skoda. Из-за аварии пострадали три человека: два водителя и один пассажир. Их доставили в больницу.

Еще одно столкновение произошло на трассе М5 между Челябинском и Екатеринбургом. Микроавтобус врезался в машину, которая расчищала дорогу. В результате погибли четыре человека, трое пострадали. По информации издания Е1, владелец автомобиля с пассажирами взял попутчиков через сервис Bla-Bla-Car.