Три человека пострадали в аварии с такси на МКАД

Авария с участием такси произошла 2 июня на 85-м километре внешней стороны МКАД. Подробности сообщил источник 360.ru.
Столкнулись три иномарки: Infiniti, Skoda и Mercedes. Водителям первых двух авто понадобилась помощь медиков.
После стало известно о еще одном пострадавшем. К месту происшествия приехала детская скорая. Как уточнил источник, троих человек доставили в больницу.
Информации об их состоянии пока нет. Причина ДТП неизвестна, на месте работают спецслужбы.
Накануне, 1 июня, почти там же произошла другая массовая авария с такси и фурой. Три человека пострадали. Из-за аварии движение на трассе ограничили.
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