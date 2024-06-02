Три человека пострадали в аварии с такси на МКАД

Источник 360.ru: три человека пострадали в аварии на МКАД

Авария с участием такси произошла 2 июня на 85-м километре внешней стороны МКАД. Подробности сообщил источник 360.ru.

Столкнулись три иномарки: Infiniti, Skoda и Mercedes. Водителям первых двух авто понадобилась помощь медиков.

После стало известно о еще одном пострадавшем. К месту происшествия приехала детская скорая. Как уточнил источник, троих человек доставили в больницу.

Информации об их состоянии пока нет. Причина ДТП неизвестна, на месте работают спецслужбы.