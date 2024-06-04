Водитель и три пассажира минивэна погибли в ДТП на уральской трассе

Погибшие в ДТП на уральской трассе пассажиры нашли машину через Bla-Bla-Car

Легковой автомобиль с водителем и тремя пассажирами столкнулся с очищавшей дорогу машиной подрядной организации на 83-м километре трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом. В результате аварии на месте погибли четыре человека, трое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что автомобиль Toyota врезался в ехавшую в попутном направлении дорожную технику, выполнявшую необходимые работы.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три его пассажира скончались на месте происшествия, еще три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — заявили в пресс-службе.

Водителей призвали отказаться от проезда по этому участку трассы, так как там уже скопилась пробка. Сотрудники ДПС организовали объезд по обочине дороги.

Журналисты издания Е1 уточнили, что в аварию попал микроавтобус, зарегистрированный в сервисе Bla-Bla-Car, где водители ищут попутчиков. По данным издания, владелец транспортного средства регулярно совершал поездки между крупнейшими уральскими городами.

С редакцией связалась падчерица погибшего водителя. Она подтвердила, что мужчина подрабатывал частным извозом, а постоянно работал на екатеринбургском заводе сварщиком.

Один из бывших пассажиров погибшего водителя в беседе с журналистами назвал владельца микроавтобуса неадекватным. Он пояснил, что в минувшее воскресенье, 2 июня, также отправился в поездку в Челябинск, и на выезде из города машина попала в аварию. Сегодня на этом же микроавтобусе должен был ехать его знакомый, но отменил бронь.

Еще одна смертельная авария с участием микроавтобуса произошла в селе Мугай Алапаевского района Свердловской области в минувший понедельник, 3 июня. По данным Госавтоинспекции, Volkswagen врезался в стоявшую на «аварийке» на проезжей части «Оку». В результате столкновения погибла пассажирка легкового автомобиля.