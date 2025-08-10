Три автомобиля сгорели в Хабаровске из-за поджога
Ночью в Хабаровске во дворе многоэтажки сгорели три машины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
«В полицию поступило сообщение о возгорании транспортных средств во дворе дома в Центральном районе краевого центра», — уточнили в МВД.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и сотрудники МЧС. Полиция осмотрела место, опросила местных жителей и изъяла записи с камер видеонаблюдения.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к поджогу», — добавили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело за «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Статья предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после поджога машины с человеком внутри. Женщина получила сильные ожоги. Как стало известно, петербурженка подожгла авто с соперницей из ревности.