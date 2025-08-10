Три автомобиля сгорели в Хабаровске из-за поджога

Ночью в Хабаровске во дворе многоэтажки сгорели три машины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

«В полицию поступило сообщение о возгорании транспортных средств во дворе дома в Центральном районе краевого центра», — уточнили в МВД.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и сотрудники МЧС. Полиция осмотрела место, опросила местных жителей и изъяла записи с камер видеонаблюдения.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к поджогу», — добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело за «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Статья предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

