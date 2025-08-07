Уголовное дело завели после поджога авто с человеком внутри в Петербурге

В поселке Парголово после поджога автомобиля с человеком внутри Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело. Об этом сообщила gazeta.spb.ru .

По данным следствия, вечером 5 августа подозреваемая решила отомстить из ревности и подожгла машину, припаркованную на улице Первого Мая. В этот момент в салоне находилась знакомая подозреваемой.

Потерпевшая получила ожоги разной степени тяжести, но осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Сейчас идут следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.