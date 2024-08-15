Три автобуса сгорели на стоянке в Петербурге
Три автобуса полностью выгорели в районе автовокзала на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по городу.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Днепропетровской, дом № 63 поступило на пульт дежурного в 16:43 по московскому времени 15 августа.
«Полностью сгорели три автобуса. В 17:18 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в МЧС.
В ликвидации пожара задействовали 17 специалистов МЧС и четыре единицы техники.
Петербургская прокуратура занялась установлением обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в Челябинске в результате пожара в частном жилом доме погиб пожилой мужчина.
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