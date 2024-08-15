Пенсионер скончался в результате пожара в Челябинске

Пожар, в результате которого погиб мужчина 1954 года рождения, произошел накануне в частном жилом доме на улице Завалишина в Челябинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и четыре спецмашины. По данным ведомства, возгорание случилось в помещении площадью 15 квадратных метров.

Сейчас правоохранители устанавливают точные причины происшествия.

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