Сегодня 16:48 Пенсионер скончался в результате пожара в Челябинске
Пожар, в результате которого погиб мужчина 1954 года рождения, произошел накануне в частном жилом доме на улице Завалишина в Челябинске. Об этом сообщил
сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.
В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и четыре спецмашины. По данным ведомства, возгорание случилось в помещении площадью 15 квадратных метров.
Сейчас правоохранители устанавливают точные причины происшествия.
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