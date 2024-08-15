Появилось видео мощного пожара в Казани

МЧС: мансарда здания в Казани вспыхнула на площади 750 кв. метров

Днем 15 августа в Казани вспыхнула мансарда административного здания. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Пресс-служба МЧС России уточнила, что ЧП произошло на улице Восстания.

«На улице Восстания горит мансарда административного здания на 750 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет, люди эвакуировались самостоятельно», — отметили в ведомстве.

В 15:27 ведомство объявило о локализации возгорания. К тушению привлекли более 80 специалистов и 14 единиц техники.

Мощное возгорание произошло на заводе имени Ухтомского в Люберцах. На месте ЧП задействовали вертолеты, которые сбросили порядка 150 тонн воды, 360.ru показывал кадры с места ЧП.