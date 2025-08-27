Трещины пошли по стенам в дагестанской квартире после землетрясения

Житель Дагестана сообщил о трещинах в квартире после землетрясения

После землетрясения в Дагестане один из жителей региона по имени Эрмат заметил в своей квартире трещины на потолке и стенах. Об этом он сообщил 360.ru.

«Ночью проснулись от сильного землетрясения. Сразу подошли к дверным проемам, после небольшой трясучки все успокоилось. Потом легли спать, а утром обнаружили трещины, которые прошли от стен до потолков», — сказал Эрмат.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря. Подземный толчок зафиксировали в 41 километре к северо-западу от Дербента. Афтершоки зарегистрировали в столице региона Махачкале и окрестностях, Буйнакске, Каспийске, Хивском районе и других территориях Дагестана.

Тем не менее землетрясение не помешало футбольному матчу команд «Азерпетрол» и «Магма». Один из игроков даже упал из-за толчков, но игра все равно продолжилась и завершилась нулевой ничьей.