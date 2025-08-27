В Дагестане футболисты продолжили матч в разгар землетрясения

Мощные подземные толчки в Дагестане не смогли помешать матчу любительских футбольных команд «Магма» и «Азерпетрол». Спортсмены не стали прерывать игру, сообщило РИА «Новости» .

В это время в одном из республиканских манежей встретились местные команды. Велась трансляция. Камера зафиксировала, как во время атаки «Магмы» один из футболистов потерял равновесие и упал на газон из-за подземных толчков.

Комментатор крикнул «землетрясение», но спортсмены продолжили матч. Встреча завершилась нулевой ничьей.

В районе Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 6,0. Подземный толчок зафиксировали в 41 километре к северо-западу от Дербента. Афтершоки зарегистрировали в Махачкале и окрестностях, Каспийске, Буйнакске, Хивском районе и других территориях республики.