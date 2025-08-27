Землетрясение произошло в Дагестане

Как уточнил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение произошло в районе Каспийского моря. Его магнитуда составила 5,5. Подземный толчок зафиксировали в 41 километре к северо-западу от Дербента.

Местные жители в соцсетях сообщили, что толчки ощущались в Каспийске и Буйнакске. Информация о возможных последствиях землетрясения пока уточняется.

Утром в понедельник, 25 августа, у побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 278 километрах от Петропавловска-Камчатского.