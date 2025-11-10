Трехлетний ребенок провалился в шахту лифта в воронежском ЖК

Трехлетний мальчик на глазах у родителей упал в шахту лифта в воронежской многоэтажке. Видеозапись ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что ребенок облокотился на двери лифта и провалился. Мать пострадавшего рассказала 360.ru, как все произошло.

«Прошли мы с прогулки в субботу вечером, вызвали лифт. Ребенок подошел, нажал на кнопку. Он облокотился на дверь, она отогнулась, и он полетел вперед. Я сильно растерялась, а муж прыгнул за ним в шахту, достал», — сообщила она.

Женщина добавила, что соседи услышали крики и остановили лифт на третьем этаже. По ее словам, мальчик сильно плакал, но серьезных травм не получил.

«Слава богу, с ребенком все в порядке. У него небольшая гематома на голове и синяк. <… > Приняли решение в областную больницу детскую поехать, там ему провели все обследования: КТ, рентген, УЗИ. Ничего не было выявлено, отпустили на домой», — объяснила собеседница 360.ru.

Она добавила, что лифты в ЖК находятся в ужасном состоянии. Больница уже предоставила правоохранителям необходимые документы, чтобы те выяснили обстоятельства случившегося.

«Мы сегодня будем встречаться со Следственным комитетом», — подчеркнула мать мальчика.

Прокуратура Советского района города Воронежа начала проводить проверку, в ходе которой дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание имущества в многоквартирном доме.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее двое 10-летних школьников провалились в заброшенный коллектор в Прокопьевске Кемеровской области. По версии следствия, мальчики задохнулись.