В Кемеровской области дети провалились в коллектор и погибли

В Кемеровской области двое детей погибли в канализационном коллекторе
В Прокопьевске Кемеровской области двое 10-летних мальчиков погибли в заброшенном канализационном коллекторе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По предварительным данным, дети решили заглянуть под люк, открыли крышку и спустились внутрь, но выбраться обратно не смогли. Предположительно, они задохнулись.
Местные жители рассказали, что ранее на этом месте находилась колбасная фабрика, а коллектор принадлежал предприятию, которое давно не работает.
По информации, опубликованной в официальном Telegram-канале Следственного управления СК России по Кемеровской области, тела мальчиков обнаружили 18 октября. Предварительной причиной смерти стало утопление. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Следствие установило, что дети находились без присмотра взрослых на территории бывшей фабрики. Они провалились под лед в заполненное водой подземное сооружение, частично прикрытое бетонными плитами. Третий ребенок, находившийся с ними, успел уйти за помощью, однако спасти мальчиков не удалось.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, допросы очевидцев и другие действия для установления обстоятельств трагедии.
