Трехлетний ребенок пропал у реки в Якутии

Спасатели начали поиски трехлетнего ребенка, пропавшего в селе Арылах Мирнинского района Якутии. Об этом сообщила Служба спасения Якутии .

Ребенок 6 июня находился с родителем, но в какой-то момент остался без присмотра и ушел со двора. Следы ведут к реке Ботуобуйа.

Поиски ведут спасатели и все жители села, используется одна моторная лодка. ЧП находится на контроле Службы спасения.

Ранее трехлетняя девочка исчезла в селе Тульской области во время прогулки возле двора с беговелом. Поисковая группа нашла ребенка через сутки, оперативно эвакуировала и передала сотрудникам полиции.

Волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Алик Есаян рассказал, что девочка была в лесу за посадкой, рядом с водой. По его словам, она не выглядела напуганной, но ее покусали комары. В итоге ребенка отправили в больницу.