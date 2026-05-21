Волонтер «ЛизаАлерт» рассказал о поисках трехлетней девочки в Тульской области

Трехлетняя девочка, пропавшая 20 мая в поселке Дубна Тульской области, совсем не была напугана, когда ее нашли. Об этом 360.ru рассказал волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Алик Есаян.

По его словам, ребенок находился в лесу за посадкой, ближе к воде. Люди ходили до двух-трех часов ночи, утром подключился поисковый отряд, и ребенка обнаружили.

«Она вообще не была испугана, нет, абсолютно. Она молодец, красава. Она испугана была комарами», — рассказал Есаян.

Малышка пропала, когда гуляла возле двора с беговелом. Позже его нашли в нескольких километрах в низине реки. Девочку искали совместными силами волонтеров, МЧС и Следственного комитета. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

Его нашла утром группа из трех добровольцев. Ребенка сразу отправили в больницу.