Трех россиян задержали в Таиланде за нелегальную работу в детсадах

Полиция провинции Пхукет задержала трех россиян за работу в детских садах без разрешения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Силовики провели рейд по дошкольным образовательным учреждениям и спортивным клубам на курортном острове Таиланда. Во время проверки также задержали белоруса, казаха и поданных государства, ведущих нелегальный бизнес в сфере образования.

Согласно законодательству Таиланда, нарушение иностранцами трудового кодекса грозит штрафом или депортацией с запретом на въезд. Некоторые профессии зарезервированы только для местных. Гражданам других стран запрещено работать парикмахерами, экскурсоводами, массажистами и огранщиками драгоценных камней.

Ранее 40-летняя россиянка попала в ДТП на байке в Таиланде. Женщина получила травму головы, перелом, таза, разрыв артерии и перелом ноги в районе колена. Пострадавшая скончалась в больнице — после гибели мозга ее тело отключили от аппарата жизнеобеспечения.